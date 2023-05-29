Ballı su şifa deposu

Bal su ile karıştırılınca bir başka şifa kaynağına dönüşüyor. İşte o muhteşem iki besinin vücudumuza müthiş katkıları…

Ballı su şifa deposu

GAZ SORUNUNA BİREBİR

Bir bardak ılık ballı su içmek gaz sorununuza yardımcı oluyor. Bal gaz ile adeta anında savaşa girişiyor.

KİLO VERDİRİYOR

Ballı su kilo vermeye yardımcı oluyor. İçindeki şeker, doğal şeker kaynağı. Şekerli içecekler yerine ballı suyu tercih etmekte yarar var.

TOKSİNLERDEN ARINDIRIYOR

Ballı suyu düzenli olarak içildiğinde hastalıklara yol açan toksinlerle savaşıyor.

ALERJİ İLE SAVAŞIYOR

Bal, polenlere karşı vücudunuzu koruma altına alıyor. Ayrıca alerjiye olan hassasiyetinizi azaltmaya yardımcı oluyor.

ENERJİ VERİYOR

Bedeniniz susuz kaldığında insan kendini uyuşuk, tembel ve halsiz hisseder. O anlarda suyun içine biraz bal eklemeniz yeterli.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Bal bakterileri anında yok ediyor. İçindeki antioksidanlar ise kötü olan serbest radikallerle savaşıyor

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