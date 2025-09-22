Ballon d'Or Ödülü sahibi bulunuyor: Kenan Yıldız da listede

"France Football" dergisi tarafından her yıl düzenlenen ve futbol camiasının en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or Ödülü, bu akşam sahibi bulacak.

Futbolseverlerin her yıl merakla beklediği ödül töreni, bu akşam 22.00'de Tivibu Spor 1'de ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek törende 30 kişilik aday listesi arasında futbolun büyük yıldızları yer alıyor. Geçen yıl ödülü kazanan Manchester City'nin futbolcusu Rodrigo Hernandez Cascante sakatlığı nedeniyle bu yıl listede bulunmuyor.

YAMAL, RONALDO'YU GEÇEBİLİR

Real Madrid'in oyuncuları Jude Bellingham, Kylian Mbappe Lottin, Vinicius Jr., güçlü adaylar arasında öne çıkıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den 9 ismin aday listesinde olması dikkati çekiyor.

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise bu yıl favori adaylar arasında yer alıyor. Genç oyuncu ödülü kazanması halinde 19 yaşında bu ödülü alan Ronaldo'yu geride bırakarak bunu başaran en genç oyuncu olarak tarihe geçecek.

KENAN YILDIZ 10 KİŞİLİK LİSTEDE YER ALDI

Milli Takımın ve Juventus'un yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik listesinde kendine yer buldu.

Geçen yıl milli futbolcu Arda Güler'in aday gösterildiği Kopa Trophy'de bu yıl ise Juventus'daki yükselişini sürdüren 20 yaşındaki Kenan Yıldız göze çarptı. Listede ayrıca Lamine Yamal, Dasire Doue, Joao Neves ve Pau Cubarsi gibi genç yıldızlar da dikkati çekiyor.

2025 Ballon d'Or adayları ise şöyle açıklandı: