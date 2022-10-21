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Karim Benzema'dan Ankarügücü'nün eski yıldızına flaş gönderme

Ballon d'Or'u kazanan Fransız yıldız Karim Benzema, sosyal medyadan Ankaragücü'nün eski yıldızına göndermede bulundu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 18:09
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Ballon d'Or ödülünü kazanan Benzema Ankaragücü'nün eski yıldızına göndermede bulundu

Karim Benzema'dan Ankarügücü'nün eski yıldızına flaş gönderme
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Geçen sezon performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan Fransız golcü Karim Benzema, Ballon d'Or'un da sahibi olmuştu.

Benzema kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşımı yaptı ve eski Fransız futbolcu Jerome Rothen'e göndermede bulundu.

Benzema, bir dönem Ankaragücü forması giyen Rothen'in başkent ekibindeki bir fotoğrafını paylaştı ve "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" dedi. Benzema bu paylaşımın ardından da Ballon d'Or'u kazandığı bir fotoğrafını paylaştı.

RMC'de yorumculuk yapan Rothen, en son Mbappe'nin Benzema'dan daha iyi olduğunu söylemişti. Rothen geçmişte de Benzema'ya övgü dolu ifadeler kullanan Zinedine Zidane'ı bu nedenle eleştirmişti.

Uzun yıllar Monaco ve Paris Saint-Germain forması giyen Rothen 2009-10 sezonunda kiralık olarak Ankaragücü'nde top koşturdu. Fransız futbolcu Süper Lig'de 12 maçta görev yapmıştı.

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