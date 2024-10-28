Ballon d'Or öncesi şok gelişme! Büyük kriz...

Kaynak: Halk TV
Ballon d'Or öncesi şok gelişme! Büyük kriz...

Ballon d'Or Ödül Töreni öncesi şok bir gelişme yaşandı... Real Madrid kafilesinin törene katılmayacağı iddia edildi.

Ballon d'Or Ödül Töreni öncesi şok bir gelişme yaşandı. Real Madrid kafilesinin törene katılmayacağı iddia edildi.

Sözcü'deki habere göre İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Ballon d'Or ödülünü Manchester City'nin yıldız oyuncusu Rodri'nin kazanacağı haberleri üzerine Real Madrid yönetimi, teknik direktör Carlo Ancelotti ve futbolcular Vinicius Junior ile Jude Bellingham'ın Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törene katılmama kararı aldığı iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere Ballon d'Or'u Vİnicius Junior'un kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

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