Ballon d'Or partnerinden Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: 'Alçakgönüllü, saygılı, terbiyeli'

Kenan Yıldız'a Ballon d'Or ödül törenine birlikte gittiği Juventu Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Cristiana Girelli'den övgü dolu sözler geldi.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'un ardından Villarreal ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçla ilgili Prime Video'ya açıklamalarda bulunan Kadın Futbol Takımı oyuncusu Cristiana Girelli, “Bu iki puan kaybı, puan tablosunda çok ağır bir şekilde hissedilebilir." dedi.

girlelli.jpg

Bu puan kaybının Serie A'da oynanacak Milan maçına olumlu yansıyabileceğini belirten Girelli, “Birkaç gün içinde Milan maçı var. Hataları analiz etmek doğru, ancak bu öfkenin daha büyük ve daha olumlu bir şeye dönüşmesi gerekiyor. Umarım öyle olur ve bu gerçekleşir.” ifadeleri kullandı.

Cristiana Girelli ayrıca Ballon d'Or ödül törenine birlikte gittiği Kenan Yıldız'la Paris'e yaptıkları yolculuk hakkında da konuşarak milli oyuncuyla ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

"KARİYERİNDE YÜKSELMESİNE RAĞMEN UÇMAKTAN KORKUYOR"

Girelli Kenan Yıldız hakkında şunları söyledi:

“Gerçekten çok alçakgönüllü, saygılı, terbiyeli bir çocuk. Genç yaşına rağmen arkasında onu destekleyen bir ailesi olduğu çok belli. Çok fazla su içiyor ve kariyerinde hızla yükselmesine rağmen gerçekten uçmaktan korkuyor. Yolculuk çok güzeldi çünkü meraklı biri olduğundan kadın futbol dünyasına dair bazı detayları da öğrenmek istedi.”

