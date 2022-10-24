Iniesta ödül alamayınca ''Zaten umrumda değil'' dedi

'Dünyanın sana Ballon d'Or borçlu olduğunu düşünmüyor musun?' sorusuna "Hayır, kesinlikle böyle hissetmiyorum. Bunun için oynuyorum dersem doğru olur." dedi.

Ödülü kazanmayı çok istediğini söyleyen Iniesta, "Elbette Ballon d'Or'u kazanmayı çok isterim ama bu onsuz yaşayamayacağım bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Bireysel ödüllere inanmadığını söyleyen İspanyol oyuncu, "Kazandığım halde bireysel ödüllere pek inanmıyorum. Gerçekten umurumda değildi." açıklamasını yaptı.