Ballon d’Or'u kazanan futbolcuyu önceden açıkladılar. Duyanlar kulaklarına inanamadı

France Football dergisi tarafından 1956 senesinden beri yapılan Ballon d’Or ödül töreni için geri sayım başladı.

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilecek ödül için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Serie A devi Inter ile başarılı bir sezon geçiren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da aday gösterildiği Ballon d’Or'un kazanan oyuncunun belli olduğu iddia edilid.

Marca'da yer alan habere göre; Ballon d’Or'u bu sene kazanan isim Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'yı kazanan Vinicius Jr. olacak.

Ballon d'Or ödül töreni bu sene 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek.

35 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Vinicius Junior geçen sene Real Madrid formasıyla 39 maça çıktı ve 24 gol, 11 asistlik katkısı verdi.