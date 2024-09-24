Ballon d’Or'u kazanan futbolcuyu önceden açıkladılar. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ballon d’Or'u kazanan futbolcuyu önceden açıkladılar. Duyanlar kulaklarına inanamadı

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da aday gösterildiği Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun belli olduğu iddia edildi. İşte detaylar…

France Football dergisi tarafından 1956 senesinden beri yapılan Ballon d’Or ödül töreni için geri sayım başladı.

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilecek ödül için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Serie A devi Inter ile başarılı bir sezon geçiren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da aday gösterildiği Ballon d’Or'un kazanan oyuncunun belli olduğu iddia edilid.

Marca'da yer alan habere göre; Ballon d’Or'u bu sene kazanan isim Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'yı kazanan Vinicius Jr. olacak.

Ballon d'Or ödül töreni bu sene 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek.

35 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Vinicius Junior geçen sene Real Madrid formasıyla 39 maça çıktı ve 24 gol, 11 asistlik katkısı verdi.

Son Haberler
Altın tarihi zirveyi gördü. İslam Memiş 'paraşütleri hazırlayın' dedi
Altın tarihi zirveyi gördü. İslam Memiş 'paraşütleri hazırlayın' dedi
Şeker pancarı alım fiyatları açıklandı
Şeker pancarı alım fiyatları açıklandı
Cüce fillerin bilinmeyenleri açığa çıktı
Cüce fillerin bilinmeyenleri açığa çıktı
Dingo köpeklerinin gizemi çözüldü: 3,000 yıllık fosil şaşırtıcı bağlantıları açığa çıkarttı
Dingo köpeklerinin gizemi çözüldü: 3,000 yıllık fosil şaşırtıcı bağlantıları açığa çıkarttı
İklim krizi derinleşiyor: Antarktika 2300'de tarih olabilir!
İklim krizi derinleşiyor: Antarktika 2300'de tarih olabilir!