Balotelli Burak Yılmaz'a haber gönderdi

Geçtiğimiz günlerde İsmet Taşdemir ile yollarını ayırarak Burak Yılmaz'ı teknik direktörlük görevine getiren Gaziantep FK, Mario Balotelli transferini masaya yatırdı.

Son olarak Serie A ekibi Genoa'da forma giyen 35 yaşındaki golcü oyuncunun menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdiği iddia edildi.

Bein Sport'un haberine göre; Gaziantep FK ilk etapta Balotelli'nin taleplerini kabul etmedi. Transfer görüşmelerinin devam ettiği ve Balotelli'nin maaş beklentisinde indirime gitmesi halinde Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'e dönebileceği ifade edildi.