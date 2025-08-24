Balotelli Burak Yılmaz'a haber gönderdi

Bonservisi elinde bulunan golcü oyuncu Mario Balotelli Süper Lig'e geri dönmek istiyor. Balotelli'nin Gaziantep FK ile görüştüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İsmet Taşdemir ile yollarını ayırarak Burak Yılmaz'ı teknik direktörlük görevine getiren Gaziantep FK, Mario Balotelli transferini masaya yatırdı.

Son olarak Serie A ekibi Genoa'da forma giyen 35 yaşındaki golcü oyuncunun menajerler aracılığıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdiği iddia edildi.

Bein Sport'un haberine göre; Gaziantep FK ilk etapta Balotelli'nin taleplerini kabul etmedi. Transfer görüşmelerinin devam ettiği ve Balotelli'nin maaş beklentisinde indirime gitmesi halinde Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'e dönebileceği ifade edildi.

