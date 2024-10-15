Balotelli İtalya’ya dönüyor. Alacağı maaş belli oldu

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Balotelli İtalya’ya dönüyor. Alacağı maaş belli oldu

Son olarak Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli ülkesine dönüyor. Uzun süre sonra Serie A’da oynayacak İtalyan futbolcunun alacağı maaş belli oldu.

Adana Demirspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Mario Balotelli ülkesine dönüyor. Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşan İtalyan oyuncunun kısa süre içinde yeni takımı ile sözleşme yenilemesi bekleniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre 34 yaşındaki oyuncu yeni takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Balotelli'nin maaşının 250-300 bin euro arasında olacağı ve oyuncunun sözleşmesinde performans bonuslarının da yer aldığı öğrenildi.

Mario Balotelli kariyerinde Inter, Manchester City ve Milan gibi takımlarda forma giydi.

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