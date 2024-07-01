Balotelli İtalya'yı karıştırdı. Yerlerde süründü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Balotelli İtalya'yı karıştırdı. Yerlerde süründü

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yerlerde süründüğü bir video ortaya çıktı. Yıldız futbolcu İtalya'da zor anlar yaşadı.

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, tatilin keyfini çıkarıyor.

Ancak ortaya çıkan bir video, sosyal medyayı salladı.

YERLERDE SÜRÜNDÜ
Mario Balotelli'nin çıkan videosunda ayakta duramadığı anlar görüntülendi.

Sarhoş olduğu düşünülen Balotelli, yere düştü ve bir süre yerden kalkamadı.

Balotelli'yi yanında bulunan arkadaşı ayağa kaldırdı.

Daha sonrasında ayağa kalkan Balotelli, bir anda koşmaya başladı.

Yayınlanan video binlerce kez görüntülenirken, kullanıcılar tarafından yorum yağdı.

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