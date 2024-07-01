Balotelli İtalya'yı karıştırdı. Yerlerde süründü

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, tatilin keyfini çıkarıyor.

Ancak ortaya çıkan bir video, sosyal medyayı salladı.

YERLERDE SÜRÜNDÜ

Mario Balotelli'nin çıkan videosunda ayakta duramadığı anlar görüntülendi.

Sarhoş olduğu düşünülen Balotelli, yere düştü ve bir süre yerden kalkamadı.

Balotelli'yi yanında bulunan arkadaşı ayağa kaldırdı.

Daha sonrasında ayağa kalkan Balotelli, bir anda koşmaya başladı.

Yayınlanan video binlerce kez görüntülenirken, kullanıcılar tarafından yorum yağdı.