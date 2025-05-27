Balotelli yeni adresini açıkladı, Ronaldo'ya taş attı: 'Kendini öldürüyor'

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Balotelli yeni adresini açıkladı, Ronaldo'ya taş attı: 'Kendini öldürüyor'

Genoa ile sözleşmesi biten Mario Balotelli, kariyerine nerede devam etmek istediğini açıkladı. İtalyan yıldız, Messi ve Ronaldo'yla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Süper Lig'e Adana Demirspor formasıyla damga vuran İtalyan süper yıldız Mario Balotelli ülkesinde Rai 2 kanalına röportaj verdi.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon Genoa formasıyla yalnızca 6 maçta sahaya çıktı, gol ve asist katkısı veremedi.

Genoa'yla sözleşmesi sona eren Balotelli, "Bu tür bir kulübü seçmekle yanlış bir karar verdim. İtalya'da veya Avrupa'da tekrar oynamam pek olası değil. Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünüyorum. Emekli olmadan önce iki veya üç yıl oynayacağım" diye konuştu.

Kariyeri hakkında, "Daha fazlasını yapabilirdim ama mutluyum. Futbol sahte bir dünya. Messi ve Cristiano Ronaldo'yu kıskanacak hiçbir şeyim yok" diyen yıldız futbolcu, muhabirin Ronaldo'nun beş Ballon d'Or'u olduğunu hatırlatması üzerine, "O, antrenmanlarda kendini öldürüyor, ben öldürmüyorum. Ayrıca onun daha fazla parası var" yanıtını verdi.

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