Balotelli yine gündem oldu! 'Hayalim Real Madrid'de oynamak'

Türkiye'de iki ayrı dönemde Adana Demirspor forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli hayalinin Real Madrid'de oynamka olduğunu söyledi.

Mario Balotelli, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

Eski Adana Demirsporlu yıldız, şakayla karışık hayalinin Real Madrid forması giymek olduğunu söyledi.

Yarın 35 yaşına basacak olan Balotelli son olarak Genoa forması giymiş ve sözleşmesinin bitmesiyle yaz döneminde boşa düşmüştü.

BALOTELLI: 2-3 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYORUM

Gelecek sezon nerede oynayacağının sorulması üzerine muzip bir tavır takınan Balotelli, "Cevap vermek isterdim ama veremem. Hayalim Real Madrid'de oynamak. Bana güvenen bir kulüp arıyorum. İki veya üç yıl daha oynamak istiyorum. Sonra kardeşim Enock'a katılırım. Şu anda amatör ligde Vado'da oynuyor. Göreceğiz. Her halükarda, kariyerimi onunla oynayarak bitireceğime söz verdim." şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca aşırıya kaçan hareketleri ve açıklamalarıyla bir medya figirüne dönüşen Balotelli'nin Real Madrid ile ilgili sözleri de Avrupa basınında gündem oldu.

