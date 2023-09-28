Balotelli'den Fenerbahçeli Dzeko'ya inanılmaz sözler

Bir zamanlar İngiltere Premier Lig devi Manchester City formasıyla takımın gol yükünü çeken Balotelli ve Dzeko tekrardan Süper Lig'de buluştu. İtalyan yıldız Balotelli ise Dzeko hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Balotelli'den Fenerbahçeli Dzeko'ya inanılmaz sözler

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler söyledi.

İtalyan basınından Calciomercato'ya konuşan Balotelli'nin açıklamaları şu şekilde;

-Inter'in Dzeko'nun yerini doldurması çok zor. Fenerbahçe çok doğru bir transfer hamlesi yaptı. Edin Dzeko ile birlikte oynadım. Onu çok iyi tanıyorum. O gerçek bir futbolcu ve gerçek bir fenomen.

37 yaşındaki Edin Dzeko, bu sezon Sarı Lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Balotelli ise 1 sezonun ardından tekrardan Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a döndü.

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