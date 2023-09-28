Balotelli'den Fenerbahçeli Dzeko'ya inanılmaz sözler

Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko'ya övgü dolu sözler söyledi.

İtalyan basınından Calciomercato'ya konuşan Balotelli'nin açıklamaları şu şekilde;

-Inter'in Dzeko'nun yerini doldurması çok zor. Fenerbahçe çok doğru bir transfer hamlesi yaptı. Edin Dzeko ile birlikte oynadım. Onu çok iyi tanıyorum. O gerçek bir futbolcu ve gerçek bir fenomen.

37 yaşındaki Edin Dzeko, bu sezon Sarı Lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Balotelli ise 1 sezonun ardından tekrardan Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a döndü.