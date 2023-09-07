Balotelli'den flaş Süper Lig itirafı. Yaptığı açıklama herkesi şaşırttı

2021-2022 sezonunda Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, Süper Lig'in seviyesinin İtalya Ligi Serie A'nın seviyesinden daha yüksek olduğunu belirtti.

Balotelli'den flaş Süper Lig itirafı. Yaptığı açıklama herkesi şaşırttı

Son olarak forma giydiği İsviçre 2. Lig takımı Sion'da kadro dışı bırakılan İtalyan golcü Mario Balotelli, ülkesinin basınından Corriere dello Sport'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

İtalyan yıldızın açıklamaları şu şekilde;

-İtalya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum, oynamak istiyorum. Sion'da bazı sorunlarım var ama bunlar çözülebilir.

-Şu anda ortada dolaşan rakamlardan 2019'da Marsilya'da oynarken Çin Ligi'nden çok daha yüksek rakamlarda bir teklif aldım. 'Hayır' dedim çünkü futbol oynamayı ve takımda kalmayı tercih ettim.

-Diğer liglerin seviyesi yükseliyor. Birkaç Serie A maçını izlerken bunları Türkiye'deki futbola benzettim, hatta Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek.

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat Güncel
Meteoroloji’den 7 il için kuvvetli sağanak uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Adana’da otomobil takla attı: 3 yaralı Güncel
Adana’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli Güncel
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava muhalefeti engeli
Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız Güncel
Atatürk’ün kendi sesinden Gençliğe Hitabe. İlk kez duyacaksınız
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Samandağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı
Hollanda’da öldürülen işçi Silopi’de defnedildi Güncel
Hollanda’da öldürülen işçi Silopi’de defnedildi