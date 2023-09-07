Balotelli'den flaş Süper Lig itirafı. Yaptığı açıklama herkesi şaşırttı

Son olarak forma giydiği İsviçre 2. Lig takımı Sion'da kadro dışı bırakılan İtalyan golcü Mario Balotelli, ülkesinin basınından Corriere dello Sport'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

İtalyan yıldızın açıklamaları şu şekilde;



-İtalya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum, oynamak istiyorum. Sion'da bazı sorunlarım var ama bunlar çözülebilir.



-Şu anda ortada dolaşan rakamlardan 2019'da Marsilya'da oynarken Çin Ligi'nden çok daha yüksek rakamlarda bir teklif aldım. 'Hayır' dedim çünkü futbol oynamayı ve takımda kalmayı tercih ettim.



-Diğer liglerin seviyesi yükseliyor. Birkaç Serie A maçını izlerken bunları Türkiye'deki futbola benzettim, hatta Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek.