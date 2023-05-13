Balotelli'den şaşırtan karar. Yeni takımı belli oluyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Kariyerinde İnter, Milan, Manchester City, Liverpool gibi takımlarda forma giyen İtalyan futbolcu Mario Balotelli, daha sonra inişe geçmişti.

2021'de geldiği Adana Demirspor'da patlama yapan Balotelli, 35 maçta 19 gol atıp, 7 de asiste imza atınca tekrar Avrupa'nın dikkatini çekmiş, bu sezon başında da İsviçre'nin Sion takımına transfer olmuştu.

Ancak Sion'da beklediğini bulamayan 32 yaşındaki Balotelli, 18 maçta 6 gol attı.

Sion'dan da ayrılmayı kararlaştıran Balotelli'nin yeni tercihi şaşkınlık yarattı.

Romanya basınında çıkan haberlere göre Balotelli, transfer teklifi yapan Rapid Bükreş'le görüşmelere başladı.

İtalyan golcünün transfer için yıllık 1 milyon euro istediği, pazarlığın sürdüğü belirtildi.