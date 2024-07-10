Balotelli'nin yeni adresi belli oldu

Adana Demirspor ile yollarını ayıran Balotelli için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi.

Corinthians kulübünün, Balotelli'nin temsilcileriyle görüşme halinde olduğu ortaya çıktı.

Brezilya ekibinin, transfer görüşmelerini ilerletmek adına bir strateji belirlediği belirtiliyor.

Ayrıca, Flamengo'nun da geçmişte İtalyan golcü için hamle yaptığı hatırlatılıyor.

3.12 MİLYON EURO

Balotelli'nin, imza ücreti ve komisyonlarla birlikte aylık 1.5 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 260 bin euro) talep ettiği söyleniyor; bu da yıllık olarak en az 3.12 milyon euro anlamına geliyor.

Eğer Corinthians, transferi tamamlarsa, Balotelli kariyerinde ilk kez Brezilya liglerinde forma giymiş olacak.

Diğer yandan, UOL için köşe yazısı yazan Renato Maurício Prado, Balotelli hakkında eleştirel bir yazı yayımladı.

Prado, Balotelli'nin yaşını ele alarak, "Bu çok saçma! Balotelli'yi almak yerine hiç kimseyi almamak daha mantıklı. Balotelli'nin maaşını düşünün. Bu sezon onun birkaç maçını izledim ve artık eskisi gibi değil. Yaşlandı ve eski ritmini, hızını kaybetti. Eğer böyle bir transfer yapacaksanız, Gabigol gibi bir oyuncunun peşine düşün. Maliyeti benzer olacaktır" şeklinde görüş bildirdi.