Baltık Borsası Kuru Yük Endeksi dibe vurdu

Baltık Borsası Kuru Yük Endeksi, kuru yük malları için taşıma ücretlerini ölçen bir gösterge olarak, Salı günü 997 puana yükseldi. Ancak, endeks yıllık bazda %52,5 oranında bir düşüş göstererek 2014'ten bu yana en kötü yılına imza attı. Bu düşüş, tüm gemi kategorilerindeki düşük navlun fiyatlarından kaynaklandı.

Baltık Kuru Yük Endeksi nedir? Nasıl hesaplanır?

Kapsamlı gemileri taşıyan Capesize endeksi, demir cevheri ve kömür gibi büyük yüklerin taşınmasında kullanılan bu gemilerin taşıma ücretlerini yansıtarak 15 puan artışla 1.147'ye ulaştı. Ancak bu endeks, yıllık bazda %66,7 oranında bir düşüş kaydetti. Diğer yandan, orta büyüklükteki Panamax gemileri için endeks 8 puan artış göstererek 988 puana çıkarken, yıllık düşüş oranı %48,7 olarak kayıtlara geçti.

Supramax gemilerinin endeksi, küçük gemilerin taşıma ücretlerini gösteren bu endeks, 9 puanlık bir azalma ile 923'e geriledi. Bu, endeksin Ağustos 2023'ten sonraki en düşük seviyesi oldu ve yıllık bazda %32'lik bir düşüşü işaret etti.

Supramax gemileri: Küçük limanların büyük çözümü

Baltık Borsası'nın raporları, tatiller nedeniyle 2 Ocak 2025'te yeniden yayımlanacak. Bu durum, deniz taşımacılığı sektöründeki daralma ve düşük navlun seviyelerinin sürdüğüne dair endişeleri artırırken, özellikle büyük ölçekli taşıma firmaları için olumsuz etkiler yaratmaya devam ediyor.