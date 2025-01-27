Baltık Denizi’ndeki kablo hasarından bir Bulgar gemisi sorumlu tutuluyor

Bulgaristan’a ait Vezhen adlı yük gemisi, İsveç ile Letonya arasında denizaltından geçen bir iletişim kablosunun hasar görmesiyle gündeme oturdu. Gemi sahibi şirket olan Navigation Maritime Bulgare’in başkanı Aleksandar Kalçev, Reuters’a yaptığı açıklamada olayın kasıtlı olmadığını vurguladı.

Kalçev’e göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle geminin bir demiri deniz tabanına düşmüş olabilir. Bu durum, denizaltı kablosunun zarar görmesine yol açtı. İsveç makamları, olayın ardından Malta bayraklı bu gemiyi durdurdu. Rusya’dan yola çıkan Vezhen’in şu an İsveç’in güneydoğusundaki Karlskrona açıklarında bulunduğu belirtildi. Görüntülere göre, geminin demirlerinden birinin kolu eksik.

Baltık Denizi'ndeki kablolar için NATO ve Letonya harekete geçti

NATO VE HMS VİSBY DEVREDE

İsveç Silahlı Kuvvetleri, NATO’nun Baltic Sentry Operasyonu kapsamında Baltık Denizi’ni izlemek için HMS Visby adlı korvet gemisini görevlendirdi. Bu operasyon, daha önce meydana gelen benzer kablo hasarlarının ardından NATO ülkelerinin aldığı ek önlemlerden biri. Geçmişte denizaltı kablolarına yönelik sabotajlar, genellikle Rusya ve Çin’e ait gemilerle ilişkilendirilmişti.

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DAHA ÖNCEKİ OLAYLAR ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Baltık Denizi’nde kablo kesintileri, son yıllarda artış göstermiş durumda. Uzmanlar, bu tür altyapıların stratejik öneme sahip olduğunu ve kasıtlı eylemlerle hedef alınabileceğini belirtiyor. İsveç makamları, Vezhen gemisinin hasardan sorumlu olup olmadığını araştırmaya devam ediyor.

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