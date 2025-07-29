Baltık Kuru Yük Endeksi haftanın en düşük seviyesine geriledi

Baltık Kuru Yük Endeksi, geçtiğimiz Salı günü yüzde 5,3 oranında düşüş yaşayarak 2.109 puana geriledi. Bu seviye, endeksin son yedi gündeki en düşük puanı olarak kayıtlara geçti. Kuru yük taşımacılığının önemli göstergesi olan bu endeks, özellikle demir cevheri, kömür ve tahıl gibi temel hammaddelerin deniz yoluyla taşınmasındaki maliyet değişikliklerini yansıtıyor.

Büyük tonajlı gemileri kapsayan capesize endeksi ise yüzde 7,9 azalarak 3.476 puana düştü. Capesize tipi gemiler genellikle 150 bin tonluk demir cevheri ve kömür taşımacılığında kullanılıyor. Bu sert gerileme, küresel hammadde talebinde yavaşlama yaşandığına dair sinyaller veriyor. Panamax gemileri için hazırlanan endeks de düşüşteydi. Yüzde 3,2 gerileyen panamax endeksi, 1.741 puana inerek 10 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Panamax gemiler, 60-70 bin ton arası kömür veya tahıl taşımaya uygun gemi sınıfı olarak biliniyor.

TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

Daha küçük tonajdaki supramax gemilerini temsil eden endeks yüzde 0,6 gerileyerek 1.281 puana indi. Supramax gemiler, daha çok bölgesel taşımalarda kullanılan ve panamax ile capesize gemilerinin altında yer alan sınıfı oluşturuyor.

Deniz taşımacılığında yaşanan bu genel düşüş, özellikle hammadde ithalatı yoğun olan Türkiye gibi ülkeler için yakından izleniyor. Enerji ve sanayi hammaddesi ithalatında önemli paya sahip olan Türkiye, Baltık Kuru Yük Endeksi’nin seyri doğrultusunda lojistik planlamalarını güncelliyor. Uzmanlar, küresel ekonomide süregelen belirsizlikler ve tedarik zinciri sorunlarının bu tür dalgalanmalara neden olduğunu ifade ediyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin kömür ve demir cevheri gibi kritik ithalat kalemlerinde maliyetlerin ve teslimat sürelerinin etkilenebileceği anlamına geliyor. Ticaret ve sanayi çevreleri, Baltık Kuru Yük Endeksi’ni ekonomi gündeminde yakından takip etmeye devam ediyor.