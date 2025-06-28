Baltık ülkeleri Ottawa Sözleşmesi'nden resmen ayrıldı

Rusya sınırında yer alan AB ve NATO üyeleri Estonya, Letonya ve Litvanya, kara mayınlarına ilişkin Ottawa Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı. Üç ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, bu resmi bildirimin Birleşmiş Milletler'e sunulduğu ve altı ay içinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Tallinn, Riga ve Vilnius'tan gelen bu haber, uluslararası alanda geniş yankı uyandırdı.

Ottawa Sözleşmesi, tüm anti-personel mayınların kullanımını, depolanmasını, üretimini ve transferini yasaklayan kapsamlı bir anlaşma. 1997'de imzalanan ve 160'tan fazla ülke tarafından onaylanan bu sözleşmeye Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi büyük güçler ise hiçbir zaman katılmamıştı.

Ottawa Sözleşmesi nedir? Mayınsız dünyanın kilometre taşı

Baltık ülkelerinin bu hamlesi, hükümet kararları ve parlamento onaylarının ardından geldi. Karar, Estonya, Letonya ve Litvanya savunma bakanlarının ortak tavsiyeleri doğrultusunda alındı. Ayrıca Finlandiya da bu inisiyatife destek verdi.

İnsani yardım kuruluşları ve birçok Nobel ödülü sahibi, kararı kınayarak Ottawa Sözleşmesi'ne bağlı kalınması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu gelişmeden duyduğu endişeyi dile getirdi. Baltık ülkeleri ise anlaşmadan çekilmelerine rağmen, insancıl uluslararası hukukun ve sivil halkın korunması ilkelerine bağlı kalacaklarını vurguladılar. Bu çekilmenin, bölgenin jeopolitik dengeleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.