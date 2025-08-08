Balya’da çiftçilerin feryadı: Arazilerimiz yok oldu!

İksan DURAN - BALIKESİR / YENİÇAĞ

Balya ilçesinde tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkı, Türkiye’nin büyük holdinglerinden birinin kuzeydeki faaliyetlerinden kaynaklanan ciddi çevresel sorunlarla mücadele ediyor.

Toz kirliliği, patlamalar ve bunların yol açtığı tahribatın, hem doğal alanları hem de geçim kaynaklarını tehdit ettiği öne sürüldü. Bir çiftçinin aktardığına göre, 45 dönüm arazi tamamen kurudu, hayvanlar elden yemeye mahkum oldu ve çiftçilere ait yapılar ağır hasar aldı.

Balya’nın kuzeyinde faaliyet gösteren şirketin madencilik ve endüstriyel çalışmalarının, yoğun toz kirliliğine ve sık patlamalara neden olduğu iddia edildi. Bu durum, tarım ve hayvancılıkla geçinen yöre halkının hayatını zorlaştırıyor.

“45 DÖNÜM ARAZİM KURUDU”

Çiftçilerden İksan Duran YENİÇAĞ’a gönderdiği mektubunda, "Balıkesir Balya ilçesinde tarım ve hayvancılık ile geçimimi sağlıyorum. Burada faaliyet gösteren Esan Eczacıbaşı'nın kuzey kısmında ciddi derecede çevresel sorunlar var.

Toz kirliliği, patlamalar, gürültü ve bunlardan etkilenen hayvanlarım, sadece bununla da kalmıyor. Hayvanlar şuan elden yiyorlar. Yaklaşık 45 dönüm arazimin içinde doğal olan hiçbir şey kalmadı, kurudu.

Aynı zamanda içinde bulunan yapılarım da zarar gördü. Dam, kamelya, çoban evi, çeşme vs. bunları görselleri ile birlikte siz iletiyorum" dedi.

TEMA Vakfı’nın Türkiye’deki çölleşme risk haritasına göre, benzer bölgelerde madencilik faaliyetlerinin su kaynaklarına ciddi tehdit oluşturduğu biliniyor. Balya’daki durum, bu risklerin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

ÇİFTÇİLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Balya’daki çevresel sorunların yöre halkını çözüm arayışına ittiği belirtildi. Çiftçiler, maden faaliyetlerinin denetlenmesini ve çevresel etkilerinin azaltılması için acil önlemler alınmasını talep ediyor. Yetkililerden, toz kirliliğini kontrol altına alacak filtre sistemleri ve patlamaların çevreye etkisini en aza indirecek düzenlemeler bekleniyor.

Ayrıca, zarar gören yapıların ve arazilerin tazmini için adım atılmasının gerektiği öne sürüldü.

Balya’daki bu krizin, tarım ve hayvancılığın yanı sıra bölgenin ekosistemini de tehdit ettiği ifade edildi. Çiftçiler, seslerini duyurmak ve geçim kaynaklarını korumak için mücadelelerini sürdürüyor.