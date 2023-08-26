Bambaşka Biri dizisi konusu nedir? Bambaşka Biri fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde hande Erçel ve Burak Deniz’in yer aldığı Bambaşka Biri dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Bambaşka Biri dizisine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Bambaşka Biri dizisi konusu nedir? Bambaşka Biri fragmanı yayınlandı mı?

Bambaşka Biri dizisi konusu nedir? Bambaşka Biri fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV’nin bir diğer yeni dizisi Bambaşka Biri’nin izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Hande Erçel ve Burak Deniz’in başrolünde olduğu Bambaşka Biri’ne dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Bambaşka Biri dizisi konusu nedir? Bambaşka Biri fragmanı yayınlandı mı?

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

BAMBAŞKA BİRİ İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Bambaşka Biri dizisinin 11 Eylül Pazartesi günü FOX TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak.

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BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ OYUNCULARI

Hande Erçel

Burak Deniz

Cem Davran

Menderes Samancılar

Ferit Aktuğ

Begüm Akkaya

Uğur Uzunel

Polen Emre

Gülçin Hatıhan

Aslı Orcan

Berrin Arısoy

Muttalip Müjdeci

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