Bambaşka Biri Kenan'ın hastalığı olan dissosiyatif bozukluk nedir?

Bambaşka Biri dizisinde Kenan karakterinin rahatsızlığı dikkat çekti. Kenan'ın dissosiyatif bozukluğu olduğu bildirildi. Peki, ama dissosiyatif bozukluk nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Bambaşka Biri Kenan'ın hastalığı olan dissosiyatif bozukluk nedir?

Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz'in canlandırdığı 'Kenan' karakterinde görülen dissosiyatif kimlik bozukluğu araştırılıyor.

İşte Dissosiyatif bozukluğa dair bilgiler...

DİSSOSİYATİF BOZUKLUK NEDİR?

Dissosiyasyon gündelik dilde bölünme ve çözülme gibi anlamlara gelir. Kişilik bölünmesi, çoklu kişilik, yabancılaşma gibi değişik deyimlerle ifade edilmeye çalışılsa da çeşitlilik gösteren bu ruh halini tek bir sözcükle ifade etmek güçtür. Bu bozuklukta bilinç, bellek, dikkat, düşünceler, anılar, duygular, algılar, ve kimlik gibi normalde bütünlük içerisinde çalışan çeşitli ruhsal işlevlerden biri ya da daha fazlası kesintiye uğrama, kopma, ve sürekliliğini yitirme yönünde olumsuz etkilenir. Ortaya unutkanlıklar, duyguları yönetmede güçlük, kimlik kargaşası ve değişkenliği, çevreye ya da kendine yabancılaşma gibi belirtiler çıkar. Bu bilinç kesintilerinden duyular (dokunma, acı duyma vb) ve motor sistem (kasların kasılması, gevşemesi vb) de etkilenebilir.

Tıpkı anksiyete gibi, dissosiyasyonun hafif derecedeki biçimleri normal yaşamın parçasıdır ve bizi zaman zaman hoşlanmadığımız gerçeklerden koparır, uzaklaştırır. Ancak dissosiyasyon şiddetli olduğunda normal yaşamı bozar ve tedavi gereksinimi duyulur. Sanıldığının aksine, dissosiyatif bozukluklar tıpkı depresyon ve anksiyete gibi sık görülmekte, ancak çeşitli görünümleri arasında belirti bakımından gösterdiği büyük farklılıklar nedeniyle iyi tanınmamakta ve gözden kaçabilmektedir.

DİSSOSİYATİF BOZUKLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dissosiyasyonun ruhsal belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Çocukluktan beri süren kronik depresyon, yalnızlık duyguları

Hayal kurma, hayali arkadaşlar edinme, onların etkisinde kalma

İçinde karşıt kutuplar arasında mücadele hissetme

Kendine, bedenine, çevreye yabancılaşma, gerçek dışılık duygusu

Kafa içerisinde tartışan sesler duyma, bu seslerin içeriden başkalarına yanıt vermesi

Seslerin kişinin kontrolünü geçici olarak ele alması

“Sinir krizleri”, o sırada aşırı öfke, kriz sırasında olanları anımsayamama, çabuk öfkelenme

“Hafıza kopmaları”, “zaman boşlukları”, birkaç saat boyunca olanları anımsayamama

Kendisinin kim ve nasıl biri olduğu konusunda kafa karışıklığı

Kişilerarası ilişkilerde çalkantılar, “borderline” diye nitelenme

Sürekli intiharı düşünme, yineleyen girişimler

Kendi bedenine zarar verme (kesici cisimle yüzeysel yaralama, saç çekme, kendi bedenine özensiz davranma)

Kendini ve bedenini sevmeme

Yeme bozuklukları

Bedensel belirtiler ise;

Nörolojik neden bulunamayan, görünüşte epilepsiye (sara) benzeyen bayılma nöbetleri,

Tıbbi nedeni bulunamayan ağrı, titreme, kasılma gibi fiziksel belirtiler

Psikosomatik hastalıklar (örneğin açıklanamayan mide-bağırsak sorunları, kusma)

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