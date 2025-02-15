‘Bambaşka Sohbetler’in büyük başarısı

NTV’de 3 sezondur yayınlanan ‘Bambaşka Sohbetler’, 500 bölümü geride bıraktı. İlk bölümü 15 Ağustos 2022’de izleyiciyle buluşan program, 5. kez ‘Dalya’ diyerek büyük bir başarıya imza attı.

Ceyda Düvenci’nin sunduğu ‘Bambaşka Sohbetler’de ünlü isimler, hayata ve insana dair her yönüyle ekrana geliyor. Türkiye’nin önde gelen isimleriyle yapılan samimi ve sıra dışı sohbetlerle, izleyicilere daha önce hiç duyulmamış hikâyeler sunuluyor. Ceyda Düvenci, iyi bir oyuncu olmasının yanı sıra sunuculuktaki başarısını da böylece kanıtlamış oldu. 3 sezon ekranda olmak, onlarca konuğu ağırlamak ve 500 bölümü geride bırakan bir programı sunmak, her insanın yapabileceği ve kolay ulaşılacak bir başarı değildir.

Yapımcılığını Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar’ın üstlendiği BBO Yapım imzalı programda sosyal sorumluluk projelerine de yer veriliyor. ‘Bambaşka Sohbetler’, hafta içi her gün saat 19:00’da NTV’de izleyici karşısına çıkıyor.

Festival ve yurt dışı serüveni başlıyor

Kerem Alışık, Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler’in başrolünü paylaştığı ‘Akıldan Kalbe’ filminin festival ve yurt dışı serüveni başlıyor.

Berlin Film Festivali’nin European Film Market etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün de destekleriyle filmin özel gösterimi yapılacak. 17 Şubat Pazartesi günü Berlin CinemaXX 19 Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleştirilecek gösterime farklı ülkelerden film alım ekiplerinin yoğun katılımı bekleniyor. Aralık ayında vizyon yolculuğu başlayan filmin festival yolculuğu da Uluslararası Berlin Film Festivali ile başlayacak.

Aile ilişkileri ve yaşam mücadelelerini anlatan film, hayatta önem verilmesi gereken değerleri ve sevginin gücünü sorgulatıyor.

Demet Tekin’den bir cover türkü daha

Demet Tekin, yeni cover eseri ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’yi yayınladı.

Demet Tekin’in güçlü yorumu ve Murat Acar’ın modern dokunuşlarıyla yeniden hayat bulan türkü, dinleyenlere hem nostaljik hem de modern bir deneyim sunuyor. Geleneksel halk müziğinin duygusal derinliği korunurken elektronik altyapı ile geçmiş ve günümüz arasında köprü kuran bu türkülerde dengeli bir sound yakalandı.

Demet Tekin’in etnik elektronik projesinin üçüncü şarkısı olan bu eser, hem türküseverlere hem de çağdaş soundlara ilgi duyan dinleyicilere ulaşmayı hedefliyor.