‘Bambi’ Burçin Orhon yıllara meydan okuyor! 90'ların unutulmaz dansçısıydı

90’lı yıllara damgasını vuran “Bambi” lakabıyla hafızalara kazınan Burçin Orhon bir dönem doktorun yanlışlıkla Alzheimer teşhisi koymasıyla zor günler geçirmişti. Orhon’un son hali ortaya çıktı, adeta yıllara meydan okuyor.

90’lı yılların unutulmaz dansçılarından olan Burçin Orhon aldığı yanlış teşhis sonucu psikolojik olarak kendisini etkilediğini söylemişti. Öte yandan Orhon geçtiğimiz yıllarda eşiyle ayrı yaşamaya karar vermişti.

Ünlü dansçı kendisine gelen "Eşinizle neden ayrı yaşıyorsunuz?" sorusuna ise "Büyükşehir sağlığıma iyi değil. Hem ayrı evde olmak ayrı yaşamak değildir. Biz hâlâ evliyiz ve buna uygun davranıyoruz. Şartlar böyle sadece" yanıtını vermişti.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sosyal medyayı aktif kullanan Burçin Orhon yıllara meydan okuyor. Nükhet Duru ile pozlarını paylaşan Burçin Orhon'a "Çok güzelsiniz", "Çok iyi görünüyorsunuz" yorumları yapıldı.

