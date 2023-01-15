Bamya tohumu, meyvesi olgunlaştıktan sonra oluşan küçük tohumlardır. Bamya tohumları doğru kullanıldığı taktirde kolesterolden bağışıklık sistemine kadar pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, Bamya tohumunun faydaları neler? Bamya tohumu neye iyi gelir?

Bamya tohumu, bamya içerisinde çıkan çekirdeklerdir. Bamyalar ayıklanırken bamya tohumlarıyla karşılaşılır. Bamya tohumları küçük kırmızı veya kahverengi renkte olurlar. Bamya tohumunu farklı alanlarda kullanmak mümkündür.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Bamyanın içerisinde bulunan küçük çekirdekler bamya tohumu olarak adlandırılmaktadır. Bamya tohumu tane olarak yenebildiği gibi tohum ezilerek toz haline getirilip gıdalarla da tüketilebilir.

Bamya tohumlarını öğüterek toz haline getirdiğinizde üstüne sıcak su ekleyip, demleyerek içebilirsiniz. Aynı zamanda yoğurt vb. ürünlerle birlikte yiyebilirsiniz. Bununla birlikte 9-10 adet bamyayı oda sıcaklığındaki bir suyun içinde bekleterek, suyunu içebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU FAYDALARI NELER?

Kolesterol düşürücü besinler arasında yer alan bamya tohumu, sindirim esnasında vücut tarafından emilmek yerine dışarı atılmasını sağlayan kalın jel benzeri bir madde içermektedir. Böylelikle bamya tohumu, kolesterolü düşürmede yardımcı bir rol üstlenir.

Bazı ülkelerde göz sağlığını iyileştirmede kullanılan bamya tohumu, içeriğindeki A vitamini ve beta-karoten sayesinde göze bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları önleyerek retinayı korumada önemli bir rol oynamaktadır.

Sağlıklı beslenmeye büyük katkıları bulunan bamya tohumu, diğer besinlere oranla vitamin açısından oldukça zengindir. Günlük vitamin ihtiyacının bir kısmını karşılayan bamya tohumu, magnezyum, folat, A, C, K ve B6 vitaminlerini barındırır.

Aynı zamanda beyin hücrelerinin canlı kalması ve yenilenmesine yardımcı olan bamya tohumu, içeriğindeki B vitamini sayesinde unutkanlığı da önlemede etkili olmaktadır.

Bamya tohumu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı savaşmasında önemli rol oynar.

Bamya tohumu, beyin sağlığını önemli derecede etkileyen B vitamini içerir. Beyin hücrelerin yenilenmesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için bamya tohumu tüketmek etkili olacaktır. Unutkanlık ve konsantrasyon güçlüğü çeken kişiler bamya tohumu tüketerek bu durumun önüne geçebilir.

Uykusuzluk ve stres gibi sorun yaşayanlar da bamya tohumunu besin listesine ekleyebilir. Bu etkilerinden dolayı stres ve gerginlik bamya tohumu tüketen kişilerde daha az görülür.

Bamya tohumu, bağırsakları rahatlatmada etkili olduğundan metabolizma hızını artırır. Aynı zamanda bağırsak tembelliği ve kabızlık gibi problemler yaşamanıza da engel olmaktadır.

Lifli yapısından dolayı tüketildiğinde tokluk hissi veren bamya tohumu, hızlı kilo vermede etkili olduğu bilinmektedir.

Bamya, kanser hücrelerinin yayılmasını engelleyen lektin adıyla bilinen bir protein türü içerir. Bağışıklık sistemi için oldukça faydalı olan bamya tohumu ise zararlı hücrelerin vücuda girmesini önleyerek yayılmasını engellenmektedir.

Bamya tohumu, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle içeriğinde bulunan K vitamini sayesinde kemik sağlığının iyileşmesinde ve kemiklerin yenilenmesinde etkilidir. Düzenli tüketilen bamya tohumu, osteoporoz ve kemik hastalıklarının oluşum riskini azaltarak kemik sağlığını korur.

Bamya çekirdeklerinden elde edilen tohumlar toz haline getirilerek bal ve zeytinyağı eklenebilir. Macun kıvamına gelen bu karışım bronşit ve astımı engellemede etkilidir.

Bamya tohumu antioksidan içeriği sayesinde insülin direncini azaltmaya yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.