'Bana küfretti' deyip sağır ve dilsiz genci bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 45 yaşındaki Rüstem P. kendisine küfrettiğini iddia ettiği 27 yaşındaki sağır ve dilsiz Mehmet T.’yi boynundan bıçaklayarak yaraladı.

Rüstem P.’nin 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, saat 21.30 sularında Mahmudiye Mahallesi Ceno Bulvarı’nda bir iş yerinin önünde yaşandı. Rüstem P., kendisine küfrettiğini iddia ettiği sağır ve dilsiz Mehmet T.’ye bıçakla saldırdı. Boynundan yaralanan Mehmet T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Şüpheli Rüstem P. ise olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Rüstem P.’nin, yapılan kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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