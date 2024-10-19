'Bana mesaj attı' dediği Sağlık Bakanı'na Özdağ'dan yanıt: Enerji Bakanı'nın mı istifasını isteyecektik?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun kendisine mesaj atarak "Neden istifamı istiyorsunuz? Soruşturmayı ben açtım" dediğini aktardı.

Zafer Partisi lideri Özdağ 'Yenidoğan Çetesi' skandalıyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı'ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması 'Operasyon 5.5 ay önce yapıldı' dedi ancak 10 hastane bugün kapatıldı

Özdağ, Sağlık Bakanı ile görüşmesini şu sözlerle açıkladı:

Dün gece kendisinin sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı'nın istifasını istediğini hatırlatan Özdağ, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun whatsapp üzerinden kendisine ulaşarak bir evrakla birlikte bir mesaj gönderdiğini söyledi.

"ENERJİ BAKANI'NIN Mİ İSTİFASINI İSTEMEMİZİ BEKLİYORSUNUZ? AYIP"

Zafer Özdağ Bakan Memişoğlu ile diyaloğunu "‘Soruşturmayı ben başlattım. Neden benim istifa etmemi istiyorsunuz’ dedi bana. Ben de kendisine cevap verdim, ‘Sayın Bakan, acaba Enerji Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz?’ Ayıp! Bakan Memişoğlu'na istifa etmesini söylüyoruz. Eğer Japon Sağlık Bakanı olsaydı, harakiri yapardı. Sağlık Bakanlığı'na muhakkak bundan sonra tarafsız hiçbir partiye mensup olmayan menzil tarikatına da yakın olmayan dürüst bir kişi soruşturma bitene kadar atanmalıdır." diye konuştu.

"12 BEBEK NE YAZIK Kİ BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Zafer Özdağ açıklamasında "Evet, soruyoruz: Bakanlığı yönetiyoruz, ihale alıyoruz, veriyoruz derken iyiydi. Şimdi neredesiniz? Ölen bebekler gece rüyanıza giriyor mu?

Kul hakkı yemek nasıl oluyormuş? Bebeklerin kul hakkını yemek nasıl oluyormuş? Bu bebek cinayetlerinin siyasi sorumlusu eskisi ve yenisiyle Sağlık Bakanlarıdır. Gelen bilgilerden anlaşılıyor ki 12 bebek ne yazık ki buzdağının su üzerinde görülen kısmıdır. Çok daha büyük kötülükler muhtemelen suyun altında." ifadelerini kullandı.