“Bana su verdi”

Yokluğunu yaşamadıkça, varlığının değeri bilinmeyen en büyük nimetlerden biri “su” dur. Pınar… Varsa kıymetini bileceksin!!

Su; Yüce Allah’ın gökyüzünden indirdiği, temizlik vesilesi kıldığı, rahmet ve bereketin kaynağıdır.

“İçtiğiniz suya bakmaz mısınız? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu, acı yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?”

Su, sadece bireysel bir ihtiyaç değil aynı zamanda toplumsal bir haktır. Bütün canlıların sağlıklı ve yeterli suya erişme hakkı vardır. Zira insanlar ve hayvanlar suyla can bulur, bitkiler suyla yeşerir.

Su, dalga geçer gibi tüketebileceğiniz sınırsız bir

kaynak değildir. İlahi bir emanettir!! Sadece bize değil,

gelecek nesillere de aittir. Bu sebeple suyu dikkatli kullanmak, korumak, adilce paylaşmak hepimizin insani ve de vicdani sorumluluğudur.

Suyu hunharca harcamak yaratılmış her canlının

hakkına tecavüz etmektir, israftır, haramdır.

“…Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah

israf edenleri sevmez.”

Allah’ım lütfen de sevme israf edenleri. Onlar… Neyse kusurları örtme de gece gibi olalım..

El yıkarken, diş fırçalarken, tıraş olurken, duş alırken, meyve ve sebzeleri temizlerken gereğinden

fazla su tüketmek israftır. Jakuzi!!! Söylemek istemiyorum.

“Akan bir nehirden bile abdest alırken suyu gereksiz

kullanmak israf olur.”

Evde, parkta, bahçede, tarlada, işyerinde, okulda veya sokakta nerede ve hangi amaçla olursa olsun, suyu gereksiz harcamak haksızlıktır. Arazi sulamalarında zamana riayet etmemek, sulama sırasında kendi hakkı ile

yetinmeyip başkasının suyunu gasp etmek kötülüğün önde gidenidir.

Herkese ait olan suyu kendi menfaati için kaçak kullanmak haram yemektir. Aşırı kullanım sebebiyle suyun komşularımıza ulaşmasına engel olmak hak ihlalidir, vebaldir.

Temiz su kaynaklarını zehirli endüstriyel atıklar, kimyasal gübre, ilaçlar ya da çöpler ile kirletmek; atık suları, arıtma yapmadan nehirlere, göllere veya denizlere boşaltmak, insanların ve canlıların hayatını tehlikeye

atmaktır, cinayettir.

Kimse; ‘Benim imkânım var; istediğim kadar su harcar, dilediğim kadar kuyu açarım.” deme hakkına sahip değildir!!

Çünkü su; güçle, parayla ya da

teknolojiyle elde edilen bir nimet değil; Allah’ın rahmetinin bir tecellisidir.

Kuraklık, çevre kirliliği ve bilinçsiz tüketim sebebiyle temiz su kaynaklarımız bitti.

Böylesine bir zamanda bize düşen; toprağımız çölleşmeden, ağaçlarımız kurumadan, sularımız yok olmadan gerekli tedbirleri almaktır. Suyumuzu; ölçülü

ve dengeli kullanmalıyız..

Suyumuzun bir damlasını dahi

israf edemeyiz. Su kaynaklarını ve çevresini kirletmek vatan hainliğidir. Korunmalarına vesile olacak ağaçlar dikmemiz, yeni ormanlar oluşturmamız lazım.. Sıcak günlerde hayvanlar için su mekânları ve kapları hazırlamamız lazım..

Yüce Rabbim; dağlarımıza, vadilerimize, ovalarımıza, susuz kalmış arazilerimize ve tüm

bölgelerimize bol ve bereketli yağmurlar nasip etsin.

Gökten rahmetini, yerden bereketini eksik etmesin.