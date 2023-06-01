"Afganlar, Suriyeliler kızlarımızı taciz ediyor. Tedirginiz."

Banane.

"Suriyeliler bedava muayene oluyor ve ilaca da para ödemiyorlar. Ben ise ülkeme yıllarca hizmet ettim. Devlet benden muayene ve ilaç parası alıyor."

Banane.

"Ben iş yerimde fatura ve fiş kesiyor, vergi ödüyorum. Dolayısıyla kazancım düşüyor.

Ama Suriyeli esnaflar fatura ve fiş kesmiyor. Dolayısıyla onların kazançlarında bir düşme olmuyor. Haksız bir rekabet var."

Banane.

"Suriyeli kadınların doğum oranları çok yüksek.

Her doğan bebek Türk vatandaşı oluyor.

Suriyeliler ve diğer Arap ülkelerinden bir çok kişiye de T.C. vatandaşlığı verildi. Gelecek yıllarda mültecilerin toplam nüfustaki oranları çok fazla olacak. Tedirgin oluyorum."

Banane.

"Suriyelilerin önemli bir bölümü bizim paramızla eğitiliyor, doyuruluyor, barındırılıyor. Bunlara 100 milyar dolardan fazla paramız harcanmış."

Banane.

"Birçok yerleşim yerinde bazı mahalleler neredeyse kurtarılmış bölgeler gibi oldu. Her taraf Arapça yazılar, Arapça levhalarla doldu. Evlatlarım, eşim buralardan geçerken çok tedirginler."

Banane.

"Halk Ekmek büfeleri önünde ucuz ekmek kuyruklarında ömrümüz geçiyor."

Banane.

"Soğan 30 TL. oldu. Şimdi de patates bu fiyatı zorluyor."

Banane.

"Köyümüzün akarsuyuna 'HES' yapacaklar."

Banane.

"Çarşı pazarda fiyatlar çok yüksek. Maaşım yetmiyor. Ay sonunu getiremiyorum."

Banane.

"Ormanlarımız, zeytin alanlarımız 'maden arama' adı altında katlediliyor."

Banane.

"Kocası, karısını sokak ortasında öldürmüş.

Karısını dövenler, öldürenler, kötü muamele edenler çoğaldı."

Banane.

"Uyuşturucu artık ortaokul kapılarında da satılıyormuş."

Banane.

"Bir çok askerî kışlanın yeşilliklerini rant uğruna imara açtılar. Ağaç kıyımı yapılıyor. Ciğerlerimiz yok ediliyor."

Banane.

"Ormanlarımızın yakıldığını görüyor, bazı yakılan yerlere 5 yıldızlı oteller yapıldığını duyuyoruz."

Banane.

"TÜİK verileri gerçek enflasyon rakamlarını yansıtmıyor. Bu nedenle maaşlarımıza gerçek enflasyon rakamlarının çok altında zam yapılıyor. Ne yapalım ki?"

Banane.

"Ülkenin kaynaklarından önemli ölçüde belli kesimler yararlandırılıyor. Biz düşük gelirliler çaresiziz."

Banane.

"Toplum 'Bizler-Onlar' diye ikiye bölündü. Vatandaşlar arasındaki güven sarsıldı. Taraflar birbirine nefretle bakar hale getirildi. Bu durumdan endişeliyiz."

Banane.

"Öyle bir durum yaratıldı ki partiler birbirinin rakibi değil sanki düşmanı. Farklı kesimlerin hassasiyetlerine çomak sokularak halkın bölünmesi sağlandı. Bu durum beni endişelendiriyor."

Banane.

"Yargıya, orduya, okullara, camilere hatta bütün kurumlara siyaset bulaştırılmış durumda."

Banane.

"Devlet okullarının kalitesi çok düştü. Paralı okulların artan astronomik rakamlarını da ödemek mümkün değil. Çocuklarımızı okutmakta güçlük çekiyoruz. Çaresizim."

Banane.

"Evlatlarım üniversite mezunu olmasına rağmen iş bulamıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum."

Banane.

"Birçok sınavda, mülakatta çocuklarımızın istikbali çalınıyor."

Banane.

"Gencim, üniversitede okuyorum.

Geleceğimden endişe ediyorum. Ümidim kalmadı."

Banane.

"Evi bırakınız araba dahi alamayacak duruma geldik. Ne yapacağımı bilemiyorum."

Banane.

"Açlık sınırı asgari ücretin üzerinde.

4 kişilik aileyiz. Her öğün çay simit yesek dahi geçinmemiz çok zor."

Banane.

"Emekliyim. Emekli aylığım yetmiyor.

Çocuklarımdan destek almasam veya ışıklarda mendil satmazsam geçinemem."

Banane.

"Avrupalının emekli öğretmeni dünyayı geziyor. Emekli maaşıyla ülkemize geliyor. Parasını benim paramın 22 katı üzerinde bozduruyor. Krallar gibi tatil yapıyor. Benim göremediğim tatil yerlerimizi geziyor. Üstelik parası da artıyor. Ben ise başka bir şehirde ikamet eden büyüklerimin yanına yol parasının fazlalığından dolayı ziyarete gidemiyorum."

Banane.

"Ülkemizin her bir yanı mültecilerle doldu. Ülkemiz 'Göçmenistan'a' çevrildi. Bir çok iş yeri bunları kaçak işçi olarak çalıştırıyor. Bunlar yüzünden iş bulamıyorum."

Banane.

"Ev kiraları yüzde yüzden daha fazla arttı.

Ev kiramı ödeyemiyorum. Ev sahibi 'Çıkınız' diye zorluyor. Gidecek yerim yok."

Banane.

"Çocuğum ayakkabı istedi alamadım. Bırakın ayakkabı almayı çocuklarıma harçlık verecek durumum yok."

Banane.

"Kıymanın kilosu olmuş 300 TL. Bırakın kırmızı et almayı tavuk eti dahi almada zorlanıyorum."

Banane.

"Tane ile sebze, dilimle karpuz almaya başladık."

Banane.

"Ekonomi iflas bayrağını çekti. Merkez Bankası rezervi eksilerde. Hazine "tam takır kuru bakır." Yolsuzluklar, adaletsizlikler, kayırmacılık, parti devleti uygulamaları vs. hepsi yaşanıyor. Ne yapacağız bilemiyorum."

Banane.

SONUÇ;

Bir ifade vardır;

"Kendi düşen ağlamaz."

O zaman şöyle diyelim;

"Kes ağlamayı, çalarım bağlamayı."

"Olmadı" diyeceksiniz ama olmuş kabul ediniz.

*

Herkeste beyin,

Herkeste göz,

Herkeste kulak vardır.

Allah bu organları boşa vermese de sinekleri,

çiçeklerin çöplerden daha güzel olduğuna ikna edemezsiniz.

*

Bir toplum hangi özellikleri taşıyorsa, onu idare edenler de aynı özelliklere sahiptir.

Yani yönetenler toplumun aynasıdır.

Bundan dolayı;

"Her halk, layık olduğu şekilde yönetilir."

*

Nede güzel söylemiş Ömer Hayyam;

Celladına aşık olmuşsa bir millet.

İster ezan ister çan dinlet.

İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet.

Müstahaktır ona her türlü zillet.

*

Efendim,

Hayat herkes için üzülmeye,

herkes için çabalamaya değecek kadar uzun değildir. Bu nedenle ben sakince kahvemi içeyim.