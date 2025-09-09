Bandırma-Gönen yolunda seyir halindeki otomobilde yangın

Kaynak: İHA
Bandırma-Gönen yolunda seyir halindeki otomobilde yangın

Gönen-Bandırma yolunda seyir halindeki bir otomobilde alev topuna döndü.


Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Gönen yolu Misakça mevkiinde ilerleyen 06 CSB 430 plakalı binek otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Araç sürücüsü ve beraberindekiler ilk müdahaleyi araçtaki yangın söndürme tüpüyle yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, büyüme ihtimaline karşı yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ayrıca riskleri önlemek için aracın aküsünü sökerek güvenlik tedbiri aldı.


Yangın hızlı müdahale sonucu büyümeden kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Özgür Özel: Artık kaybetmek yok kaybetmeyi geride bıraktık
Özgür Özel: Artık kaybetmek yok kaybetmeyi geride bıraktık
Son dakika... CHP'de istifa depremi!
Son dakika... CHP'de istifa depremi!
Anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
Anne ve 5 yaşındaki kızı evde ölü bulundu
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 2026 uyarısı! Yükseliş için tarih verdi
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 2026 uyarısı! Yükseliş için tarih verdi
Uğurcan Çakır’dan ilk sözler: “Galatasaray’a yakışır futbol sergilemek için geldim”
Uğurcan Çakır’dan ilk sözler: “Galatasaray’a yakışır futbol sergilemek için geldim”