Bandırma-Gönen yolunda seyir halindeki otomobilde yangın



Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Gönen yolu Misakça mevkiinde ilerleyen 06 CSB 430 plakalı binek otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Araç sürücüsü ve beraberindekiler ilk müdahaleyi araçtaki yangın söndürme tüpüyle yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, büyüme ihtimaline karşı yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ayrıca riskleri önlemek için aracın aküsünü sökerek güvenlik tedbiri aldı.



Yangın hızlı müdahale sonucu büyümeden kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.