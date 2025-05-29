Bir ilçe bu yüzden kepenk kapattı: 'Süper' olmak istiyorlar

Trendyol 1. Lig play-off finalinde bu akşam Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Bandırmaspor’a 'Süper Lig' yolunda destek amacıyla birçok işyeri kepenk kapattı. Final heyecanı yaşayan kentte taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Sakarya Atatürk Stadyumu’na gitmek üzere yola çıkmaya başladı.

Tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak olan Bandırmaspor’a destek olmak isteyen taraftarlar, araçlarını bayraklarla süsleyerek şehirden ayrıldı. İlçedeki birçok esnaf da çalışanlarına izin vererek maça gitmek için kepenk indirdi. Bandırma Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla çok sayıda otobüs seferi düzenlendi.

Trendyol 1. Lig play-off finaline yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şehirde adeta hayatı durma noktasına getirdi. Maç saatine kadar binlerce Bandırmaspor taraftarının Sakarya’da olması bekleniyor.

Yetkililer, karşılaşma öncesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtirken, Bandırmaspor Kulübü de taraftarlara 'sahada ve tribünde centilmenlik' çağrısında bulunuldu.