Bandırma OSB'de palet yangını: Ekipler faciayı önledi

Kaynak: İHA
Bandırma OSB'de palet yangını: Ekipler faciayı önledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) boş alandaki ahşap paletlerde çıkan yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, OSB içerisinde bulunan boş bir alanda bulunan ahşap paletlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, çevredeki fabrikalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bandırma OSB'de palet yangını: Ekipler faciayı önledi
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