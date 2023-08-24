Bandırma Üniversitesi'nden adrese teslim kadro ilanı. Göz göre göre kul hakkı yiyorlar.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nde mevzuata aykırı bir şekilde adrese teslim bir kadro ilanı yayınlandı.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde yer alan maddeye göre, “Sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez" maddesinin ihlal edildiği ortaya çıktı.

Üniversitenin ihlali ise şu şekilde:

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi tarafından 24 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede farklı alanlarda olmak üzere öğretim üyesi kadroları ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroların "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinin 3 fıkrasında yer alan "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." hükmüne uygunluğu yönünden bakıldığında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi kadro şartının ilgili mevzuata uygunluğu şüphe uyandırmaktadır.

İlan şartlarında Yeni Türk Dili veya Türkçe Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak şartı ve buna ek olarak ilan özel şartlarında ise Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı alanına ilişkin sadece belirli bir adayı tanımlayan üç özel şart konmuştur.

Bilindiği üzere Yeni Türk Dili ile Türkçe Eğitimi birbirinden farklı uzmanlık alanlarıdır. Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin eğitim-öğretim müfredatları ile Türkçe Eğitimi Bölümlerinin müfredatları birbirinden farklıdır.