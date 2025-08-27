Bandırma’da altyapı ve ulaşım yatırımlarına devam

Bandırma Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde sürdürdüğü asfalt ve altyapı çalışmalarıyla ilçenin farklı noktalarında ulaşım güvenliği ve konforunu artırıyor.

Bandırma Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla altyapı ve ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen asfalt serimi, duba çakımı ve yol modernizasyon çalışmalarıyla hem araç hem de yaya trafiğinde güvenlik ve konfor hedefleniyor.

İlçenin en yoğun arterlerinden olan Şehit Hakan Palabıyık Caddesi'nde asfalt serimi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Düzenlemeler tamamlandığında trafik akışının daha güvenli ve düzenli olması bekleniyor. Ziraat Bahçesi çevresinde de asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yenilenen yol dokusu hem araç sürücülerine hem de yayalara daha konforlu erişim imkanı sağladı.

Bandırma’nın önemli sosyal yaşam alanlarından olan sahil bandında asfalt döküm çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında yürüyüş yolları ve çevre düzenlemelerinin de modernize edilmesi planlanıyor. Mehmetçik Caddesi'nde ise yol güvenliğini artırmak amacıyla yapılan duba çakımı tamamlandı. Bu uygulama ile park düzeni sağlanırken kaza riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Mirza, yatırımların yalnızca bugüne değil, Bandırma’nın geleceğine hizmet ettiğini belirterek, “Hizmetlerimiz ile kentimiz daha da güzelleşiyor. Balıkesir Büyükşehirimizle birlikte çalışıyoruz. Kentimizin her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak dokunuşlar yapıyoruz. Ortak akılla, iş birliğiyle Bandırma’yı daha güzel bir geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.