Bandırma’da apartmanda korkutan yangın

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Dairede maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Bandırma’da apartmanda korkutan yangın

Bandırma Günaydın Mahallesi 2. Okul Sokak'ta bulunan Kırmızı adlı apartmanın 3. katındaki bir dairede yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, apartman sakinleri binayı terk etti.

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Olay yerine ivedilikle intikal eden itfaiye ekipleri, yangını çok geçmeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini kısa sürede engelleyerek, yangının yayılmasını önledi.

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Yangında yaralanan olmazken, yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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