Bandırma’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve örgütlere finans sağlayan kişileri yakalamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bandırma'da önemli bir operasyona imza attı. DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı tespit edilen bir şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmaların kesintisiz bir şekilde sürdüğü vurgulandı.