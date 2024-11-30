Bandırma’da engelli vatandaşın emekli maaşı çalındı

Kaynak: İHA
Bandırma’da engelli vatandaşın emekli maaşı çalındı

Balıkesir Bandırma'da engelli bir vatandaşın emekli maaşını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde engelli bir vatandaşın emekli maaşını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli bir vatandaşın emekli maaşı yankesicilik yöntemiyle çalındı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen yankesicilik olayıyla ilgili hızlı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucu, olayın şüphelisi olarak tespit edilen 20 yaşındaki D.H. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, ifadesinde çaldığı parayı uyuşturucu madde temin etmek için kullandığını itiraf etti.

Gözaltına alınan D.H., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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