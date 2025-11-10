

Edinilen bilgilere göre kaza, Susurluk-Bandırma karayolu Aksakal Mahallesi Işıklar mevkiinde meydana geldi. A.Ş. idaresindeki 17 AGN plakalı otomobile, aynı yönde seyreden 34 CYT 76 plakalı tır ışıklarda arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolculardan N.Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü A.Ş. hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.Ş., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, N.Ş.’nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.