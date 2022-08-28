﻿Bandırma'da gemide patlamada: 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nda demirleyerek ayçiçeği yağı yükünü boşaltmak üzere bulunan Mallta bandralı "Troc" isimli geminin makina dairesindeki çalışma esnasında buhar brülöründe patlama oldu, ardından yangın çıktı
Patlamada 2 işçi yaralandı. İlk olarak gemi personelinin müdahale ettiği yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekipleri tarafından kazan dairesinden çıkarılan yaralılar Harun D. ve Halit D. hastaneye kaldırıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.