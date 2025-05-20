Bandırma’da hükümlü ve tutukluların el emeği ilgiyle karşılandı

Bandırma Ceza İnfaz Kurumları tarafından hazırlanan sergide, hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen el sanatları, ahşap yakma ve geri dönüşüm çalışmalarından oluşan yaklaşık 80 eser yer aldı. Sergi, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Programa Bandırma 6. Anajet Üssü Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Esat Çetin, Bandırma Belediye Başkan Vekili Vedat Demir, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Kahyaoğlu, Cezaevi Savcısı Anıl Cem Turhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, "Bandırma'daki dört ceza infaz kurumumuzda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu çerçevede, Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu eğitim birimi tarafından hazırlanan bu sergide, hükümlü ve tutukluların el emeğiyle ürettiği çalışmalar vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuştur. Emeği geçen tüm personelimize ve katkı sunan kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Sergide, Halk Eğitim Merkezi destekli kurslar ve cezaevi bünyesindeki hobi atölyelerinde üretilen 30 adet ahşap yakma çalışması ile 50 adet geri dönüşüm ürünü sergilendi. Karma serginin önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi planlanıyor.