Bandırma’da iş yerine giren hırsız tutuklandı

Kaynak: İHA
Bandırma’da iş yerine giren hırsız tutuklandı

Balıkesir Bandırma'da bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi bir iş yerinden hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin kapısını zorlayarak içeri giren kişi, yazar kasa içerisindeki 2 bin Türk Lirası parayı ve hat bulunmayan bir adet cep telefonunu çaldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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