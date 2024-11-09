Bandırma’da korkunç kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bandırma’da korkunç kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı

Balıkesir Bandırma'da, Bandırma-Bursa Karayolu üzerindeki otogar ışıklarında meydana gelen kazada otobüs ile kamyon feci şekilde çarpıştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma-Bursa Karayolu üzerindeki otogar ışıklarında meydana gelen kazada otobüs ile kamyon çarpıştı. Kazada, çok sayıda yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 10 APF 422 plakalı otobüs, Bandırma otogarı yakınındaki trafik ışıklarında kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı sırada, 42 SA 7309 plakalı kamyon duramayarak otobüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, boş arazide durabildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan birçok yolcu ayakta tedavi edilirken, 4 yolcu ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bandırma’da korkunç kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı

Bandırma’da korkunç kaza! Otobüs ile kamyon çarpıştı

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