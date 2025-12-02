Kaza, saat 08.00 sıralarında, kırsal Bereketli-Külefli mahalleleri yolunda meydana geldi. Bereketli ve Külefli mahallerindeki lise öğrencilerini, ilçe merkezindeki 3 ayrı okula götüren 10 S 10065 plakalı servis midibüsü, yoğun sis nedeniyle sürücüsü N.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı.

İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 8 öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.