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Bandırma'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Çalışkanlar mahallesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 16:59
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Bandırma'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bandırma'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinin Çalışkanlar kırsal mahallesinde ormanlık alanda zeytin bahçesinde temizlik amacıyla anız yakılması sebebiyle çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir itfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Yangına Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından takviye olarak müdahalede bulunuldu.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çıkış sebebi ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

(Kaynak: İHA)

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