Bandırma’da sis nedeniyle kaza! TIR ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Kaynak: İHA
Bandırma’da sis nedeniyle kaza! TIR ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir TIR sürücüsü, yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Zincirleme oluşan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AIS 418 plakalı tır, yoğun sis nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemedi. Süratli bir şekilde gelen tır, frene basmasına rağmen kaygan yol nedeniyle duramadı . Tır 42 FIN 94 ile 10 NM 989 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta kısımda kalan 10 NM 989 plakalı aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

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Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 ekipleri, yaralı sürücünün ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Muhtemel bir kazanın önüne geçmek için iki vatandaş, kaza noktasından yaklaşık 200 metre ileride süratli gelen araçları uyararak dikkatli olmalarını sağladı.

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Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza bölgesini şeritle güvenli hale getirirken trafik akışı kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yaklaşık 1 saat sonra trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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