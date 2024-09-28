Bandırma’da şüpheli ölüm! Bacağında kesik olduğu ortaya çıktı

Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi'nde bulunan bir otobüs durağı yakınında yerde hareketsiz yatan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Fevzi Karabacak'ı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin evsiz olduğu ve geçimini şişe toplayarak sağladığı iddia edilen Fevzi Karabacak olduğunu belirledi. Hastaneye kaldırılan Karabacak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BACAĞINDA 1 SANTİMETRE KESİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Karabacak'ın bacağında 1 santimetre boyunda bir kesik olduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre, ölüm nedeninin organ yetmezliği veya kalp krizi olabileceği yönünde.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.