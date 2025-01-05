Bandırmaspor 3 dakikada ayağa kalktı ama yetmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bandırmaspor 3 dakikada ayağa kalktı ama yetmedi

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor kendi evinde Manisa FK’yı ağırladı. Ev sahibi ekip, 3-0 geriye düştüğü maçta 3 dakikada ayağa kalksa da karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor kendi evinde Manisa FK’yı ağırladı. Maça hızlı başlayan konuk ekip Oğuz Gürbulak, Diallo ve Muhammed Kiprit’in golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

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İkinci yarıya ev sahibi ekip Bandırmaspor hızlı başladı ve üst üste goller buldu. Ev sahibi ekip Paulinho ve Paixao’nun 3 dakika arayla bulduğu gollerle skoru 3-2’ye getirdi.

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Bandırmaspor üst üste goller bulmasına rağmen maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 3-2 sona erdi. Bandırmaspor aldığı flaş mağlubiyet ile 33 puanda kaldı ve lider Kocaelispor’un 5 puan gerisine düştü. Manisa FK ise puanını 26’ya yükseltti.

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Bandırmaspor böylece 12 maç aradan sonra mağlubiyetle tanışırken Manisa FK ise galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.

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