Bandırmaspor 3 dakikada ayağa kalktı ama yetmedi

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor kendi evinde Manisa FK’yı ağırladı. Maça hızlı başlayan konuk ekip Oğuz Gürbulak, Diallo ve Muhammed Kiprit’in golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıya ev sahibi ekip Bandırmaspor hızlı başladı ve üst üste goller buldu. Ev sahibi ekip Paulinho ve Paixao’nun 3 dakika arayla bulduğu gollerle skoru 3-2’ye getirdi.

Bandırmaspor üst üste goller bulmasına rağmen maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 3-2 sona erdi. Bandırmaspor aldığı flaş mağlubiyet ile 33 puanda kaldı ve lider Kocaelispor’un 5 puan gerisine düştü. Manisa FK ise puanını 26’ya yükseltti.

Bandırmaspor böylece 12 maç aradan sonra mağlubiyetle tanışırken Manisa FK ise galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.