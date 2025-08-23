Bandırmaspor, Adana Demirspor engelini farklı geçti

Bandırmaspor, Adana Demirspor engelini farklı geçti

Trendyol 1.Lig'in 3.haftasında Bandırmaspor, evinde Adana Demirspor'u Tanque, Bacunaz Messaoudi ve Muhammed Gümüşkaya'nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

BANDIRMASPOR 4 ADANA DEMİRSPOR 0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hasan Erdoğan, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmettullah Berişbek, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Dk. 87 Enes Aydın), NDongala (Dk. 80 Emirhan Acar), Bacuna, Mulumba (Dk. 79 Cem Türkmen), Messaoudi (Dk. 79 Topalli), Muhammed Gümüşkaya, Tanque (Dk. 71 Samake)

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Kadir Karayiğit, Ali Arda Yıldız, Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 87 Kayra Saygan), Caner Kaban, Barış Timur (Dk. 61 Gökdeniz Tunç), Enes Erol, Ozan Demirbağ, Sefa Gülay (Dk. 87 Mert Menemencioğlu)

Goller: Dk. 26 Tanque, Dk. 33 Bacuna, Dk. 58 Messaoudi, Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ali Arda Yıldız, Dk. 49 Ali Fidan (Adana Demirspor), Dk. 88 Samake (Bandırmaspor)

