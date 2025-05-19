Bandırmaspor avantajı kaptı

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur ilk maçında Boluspor’a konuk olan Bandırmaspor sahadan 3-1 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maça etkili başlayan Teksüt Bandırmaspor, 12. dakikada Diony’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 27. dakikada Hasani’nin ayağında bulduğu golle skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı bir giriş yapan Bandrımaspor 74. dakikada Murat Cem Akpınar’ın attığı gol ile yeniden öne geçti. 60. dakikada penaltı kazanan Balıkesir ekibi topun başına geçen Messaoudi’nin golü ile farkı 2’ye çıkardı: 1-3. 88’de sahneye çıkan Paixao farkı 3’e çıkardı ve maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

Maç bu skorla sona erince Bandırmaspor rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 23 Mayıs’ta Bandırma’da oynanacak.